Apara Ekonomi 42 yılın zirvesi! Japonya'da enflasyon yükseldi
Giriş Tarihi: 24.2.2023 09:09

42 yılın zirvesi! Japonya'da enflasyon yükseldi

42 yılın zirvesi! Japonya’da enflasyon yükseldi

Japonya`da çekirdek tüketici fiyatları artışı Ocak ayında 1981`den bu yana görülen en yüksek seviyeye çıktı.

Petrol ürünlerini kapsayan, ancak taze gıda fiyatlarını dışarıda bırakarak hesaplanan Japonya'daki çekirdek enflasyon Ocak ayında yıllık yüzde 4,2 olmasıyla 42 yılın zirvesine çıktı. Ekonomistler de çekirdek enflasyonu yüzde 4,2 olarak tahmin ediyorlardı. Aralık ayında yıllık çekirdek enflasyon yüzde 4 olmuştu.

Hem enerji hem de taze gıda fiyatları dışarıda bırakıldığında ise çekirdek tüketici fiyatları Ocak'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3,2 arttı.

Japonya'da manşet enflasyon da Ocak ayında yüzde 4,3 oldu.

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42 yılın zirvesi! Japonya'da enflasyon yükseldi
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