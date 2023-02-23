Apara Ekonomi Merkez Bankası rezervleri 122,6 milyar dolar oldu
Giriş Tarihi: 23.2.2023 14:51

Merkez Bankası rezervleri 122,6 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 122,6 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 17 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 39 milyon dolar azalarak 122 milyar 599 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 17 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 241 milyon dolar azalışla 73 milyar 389 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 10 Şubat'ta 75 milyar 630 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri 797 milyon dolar azalarak 50 milyar 7 milyon dolardan 49 milyar 210 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 17 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 3 milyar 39 milyon dolar azalışla 125 milyar 638 milyon dolardan 122 milyar 599 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.01.202238.57771.636110.214
25.02.202242.94470.200113.144
25.03.202242.39965.638108.037
29.04.202241.46765.398106.865
27.05.202241.61161.285102.897
24.06.202241.59460.342101.936
29.07.202240.16361.101101.263
26.08.202240.82470.823111.647
30.09.202238.99668.052107.048
28.10.202239.37774.804114.180
25.11.202242.83579.766122.601
30.12.202245.85182.904128.755
27.01.202350.93376.206127.139
03.02.202351.69677.931129.627
10.02.202350.00775.630125.638
17.02.202349.21073.389122.599

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Merkez Bankası rezervleri 122,6 milyar dolar oldu
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