Apara Ekonomi Japon imalatçılar kötümser olmaya devam ediyorlar
Giriş Tarihi: 22.2.2023 09:25

Japon imalatçılar kötümser olmaya devam ediyorlar

Japon imalatçılar kötümser olmaya devam ediyorlar

Japonya'da büyük imalatçılar ekonomi için kötümser olmaya devam ediyorlar.

İmalat Sektörü Güven Endeksi, Ocak ayının ardından Şubat ayında da negatif bölgede gerçekleşti. Ocak ayında -6 olan endeks Şubat ayında -5 seviyesinde gerçekleşti.

Hizmet Sektörü Güven Endeksi de Ocak ayının ardından Şubat ayında da geriledi ancak yüksek bir seviyede kalmaya devam etti. Aralık ayında +25 ile 3 yılın en yüksek seviyesini gören Endeks, Şubat ayında +17'ye indi.

Güven endeksleri hazırlanırken katılımcılara faaliyet durumlarının iyi, çok iyi değil veya kötü seçeneklerinden hangisi olduğu soruluyor. Endeks, iyi yanıtını verenler ile kötü yanıtını verenlerin oranları arasındaki farkı yansıtıyor.

8-17 Şubat tarihlerinde yapılan ankete 244 şirket katıldı.

İmalat sektörü için yapılan ankette ekonomi için en az iyimser olan sektörler elektrikli makina, otomotiv ve ulaştırma ekipmanları oldu.

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Japon imalatçılar kötümser olmaya devam ediyorlar
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