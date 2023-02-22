ECB Başkanı Lagarde: Ücretlerin enflasyonu yakalamak için artmasının oldukça normal

Lagarde, enflasyondaki hızlı yükselişin aşındırdığı satın alma gücünün geri kazanılması için ücretlerin büyümesinin normal olduğunu belirtirken, Euro Bölgesi'nde bir ücret-fiyat sarmalı olmadığını savundu.

ECB'nin ücretlerde büyümeyi "çok, çok yakından" izlemekte olduğunu ifade eden Lagarde, ücretlerin enflasyonu yakalamak için artmasının oldukça normal bir süreç olduğunu vurguladı.

Lagarde, "Bu noktada, Euro Bölgesi'nin tamamı için, enflasyon, ücret, enflasyon, ücret sarmalı görmüyoruz. Eğer buna tanık olsaydık durum çok zor olurdu" dedi.