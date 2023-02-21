Apara Ekonomi AMB, faiz artırımını 3,5 seviyesinde son verebilir
Giriş Tarihi: 21.2.2023 09:37 Son Güncelleme: 21.2.2023 09:38

AMB, faiz artırımını 3,5 seviyesinde son verebilir

AMB, faiz artırımını 3,5 seviyesinde son verebilir

Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası’nın (AMB) parasal sıkılaştırmasına yüzde 3,5 mevduat faizinde son vereceğini öngördü.

Enflasyonda kalıcılaşma emarelerinin görülmesi üzerine yatırım bankaları birer birer zirve faiz tahminlerini yukarı çekiyor. Goldman Sachs, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) parasal sıkılaştırmasına yüzde 3,5 mevduat faizinde son vereceği tahmininde bulundu.

Aralarında Jari Stehn'in de bulunduğu ekonomistler AMB Yönetim Kurulu Üyesi Isabel Schnabel'in şahin açıklamalarına atıfta bulunarak Haziran ayında 25 baz puanlık bir faiz artışı daha yapılacağını öngördü.

AMB mevduat faizi halihazırda yüzde 2,5 seviyesinde bulunuyor ve AMB üyelerinden gelecek ayki toplantıda 50 baz puanlık faiz artışı sinyali veriliyor. Goldman ekonomistleri Mayıs'ta da 50 baz puan faiz artışının seçenek olabileceğini ancak 25 baz puanın daha mümkün olduğunu belirtti.

Schnabel, 17 Şubat'ta yayımlanan Bloomberg röportajında yatırımcıların enflasyonun kalıcılığını hafife aldığını belirtmiş ve "Daha güçlü adım atmamız gerekebilir" ifadelerini kullanmıştı.

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AMB, faiz artırımını 3,5 seviyesinde son verebilir
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