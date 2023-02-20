Apara Ekonomi Tüketici güven endeksi son 23 ayın en yüksek seviyesinde
Giriş Tarihi: 20.2.2023 11:40 Son Güncelleme: 20.2.2023 11:40

Tüketici güven endeksi son 23 ayın en yüksek seviyesinde

Tüketici güven endeksi son 23 ayın en yüksek seviyesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici güven endeksi'nin şubatta aylık bazda yüzde 4,3 artışla 82,5'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı.

Tüketici eğilim anketi verilerinin önemli bir kısmı 6 Şubat 2023'ten önce derlendiği için sonuçlar büyük ölçüde deprem öncesi durumu yansıttı. Buna göre, Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında arttı; Ocak ayında 79,1 olan endeks, Şubat ayında 82,5 oldu.

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Tüketici güven endeksi son 23 ayın en yüksek seviyesinde
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