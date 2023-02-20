Richmond Fed Başkanı Barkin: Enflasyonda "yavaş bir ilerleme" hissediyorum

Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, açıklanan son verilere rağmen ekonomiye ilişkin görüşünü revize etmeye hazır olmadığını, son istihdam ve perakende satış rakamlarının mevsimsel faktörlerin çök fazla etkisinde kaldıklarını değerlendirdiğini söyledi.

ABD'de enflasyonun "yavaş bir ilerleme" gösterdiğini hissettiğini belirten Barkin, enflasyonu kontrol altında tutmanın daha fazla faiz artırımı gerektireceğini hissettiğini vurguladı. Ancak Barkin, ne kadar faiz artırımı gerekeceğini bekleyip görmek gerektiğini, kendisinin 25 baz puan artırım taraftarı olmaya devam ettiğini ifade etti.

Barkin, "Ben 25 baz puan taraftarıyım, çünkü bunun bize ekonomideki gelişmelere yanıt vermede esneklik sağladığına inanıyorum" diye konuştu.