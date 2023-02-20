Gramercy Fuds Başkanı: Fed enflasyon hedefine ekonomiyi ezmeden ulaşamaz

Gramercy Fuds Başkanı Muhammed El-Eiran, Fed'in ABD'de enflasyonu yüzde 2 hedefine "ekonomiyi kırmadan, ezmeden" getiremeyeceğini savundu.

Bloomberg Opinion'a yazan El-Erian, "Yüzde 2 TÜFE'ye ekonomiyi kırmadan, ezmeden ulaşamayacağımızı düşünüyorum. Çünkü yüzde 2 doğru hedef değil. Enflasyonun istikrar kazanması için daha yüksek bir orana ihtiyaç var. Bu yüzde 3-4 aralığı olmalı" dedi.

Fed'in verilere aşırı bağlı hareket ettiğini savunan El-Erian, art taraflı gelişmelerin, sıktı iş gücü piyasasının ve jeopolitik gelişmelerin daha yüksek bir faiz oranının gerektirdiğini öne sürdü.

El-Erian, "Verilere dayanarak hareket etmek doğru, ancak nereye gidilmekte olduğu konusunda bir görüşünüz olmalı. Şu anda ulaşılamaz bir enflasyon hedefinin peşinden gidiyor. Hedefi çok büyük oranda kaçırırkenr enflasyon hedefini değiştiremezsiniz" diye konuştu.

El-Erian, Fed'in yüksek enflasyona tolerans göstermesini umduğunru vurguladı.