Çin hisse senetlerinin yıl sonuna kadar değer kazanmaları bekleniyor

Goldman Sachs, Çin ekonomisini de ana temanın "yeniden açılmadan toparlanmaya" yönelmesi ile birlikte Çin hisse senetlerinin bu yıl sonuna kadar yüzde 24 yükseleceklerini öngördü.

Çin ekonomisinin sıfır-COVID politikasında büyüme aşamasına geçmesi ile birlikte MSCI Çin Endeksi'nde yüzde 24 yükseliş potansiyeli gördüklerini belirten Goldman Sachs'ın Çin baş hisse senedi stratejisti Kinger Lau, "Hisse senedi piyasasında ana temanın yavaş yavaş yeniden açılmadan toparlanmaya döneceğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

MSCI Çin Endeksi'nden 700'den fazla hisse senedi bulunuyor. 27 Ocak'ta tepe yapan Endeks, o günden bu yana yüzde 8 geriledi.