ABD eski Hazine Bakanı Summers: Ekonomide ani bir duruş yaşanabilir

Fed'in frene basmaya çalıştığını, ancak frenlerin çok fazla işe yaradığının söylenemeyeceğini belirten Summers, bununla birlikte ekonomide ani bir duruş yaşanması potansiyeli bulunduğunu da savundu.

Tüketici fiyatlarının medyan bileşeninin şu anda "yüzde 7'ye yakın" bir hızla tırmandığını hesaplayan Summers, "Bu, enflasyon hakkında gerçek bir endişeye neden olmalı. Önümüzdeki birkaç ay içinde frenlere 25 baz puandan fazla daha sert basmak zorunda kalmamız olasılığını artıyor" dedi.

Bloomberg TV'ye konuşan Summers, "Bu noktada daha fazla olasılık var. Risk şu ki frene çok ama çok sert basacağız ve bu tam da ekonomi kötüye gittiğinde olabilir. Tehlikeli bir düşüşe neden olabilir" dedi.