Apara Ekonomi St. Louis Fed Başkanı Bullard: Enflasyonu yavaşlatmak için yeterli faiz aralığı yüzde 5,25-5,50
Giriş Tarihi: 17.2.2023 09:39

St. Louis Fed Başkanı Bullard: Enflasyonu yavaşlatmak için yeterli faiz aralığı yüzde 5,25-5,50

St. Louis Fed Başkanı Bullard: Enflasyonu yavaşlatmak için yeterli faiz aralığı yüzde 5,25-5,50

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, "Son toplantıda 50 baz puanlık artıştan yanaydım, sonraki toplantı için herhangi bir seçeneği göz ardı etmeyeceğim." dedi.

St. Louis Fed Başkanı James Bullard, ABD Merkez Bankası'nın(Fed) son toplantısında 50 baz puanlık faiz artışından yana olduğunu, Mart ayındaki toplantı için herhangi bir seçeneği göz ardı etmeyeceğini söyledi.

Bullard, "50 baz puanlık bir artışın savunucusuydum ve komitenin yeterince kısıtlayıcı olarak gördüğü oranlara olabildiğince çabuk ulaşmamız gerektiğini savunuyordum." dedi.

Bullart, enflasyonu yavaşlatmaya devam etmek için muhtemelen yeterli olan faiz aralığının yüzde 5,25-5,50 olacağını belirtti.

Fed, 1 Şubat'ta sona eren toplantısında faiz oranlarını 25 baz puan artırdı ve piyasalar tarafından artışın bu seviyede devam etmesi bekleniyor.

Fed'in ilk toplantısının sonuçları 22 Mart tarihinde açıklanacak.

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St. Louis Fed Başkanı Bullard: Enflasyonu yavaşlatmak için yeterli faiz aralığı yüzde 5,25-5,50
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