ABD’de hanehalkı borcu artıyor! 16,9 trilyon dolara yükseldi

New York Fed tarafından hazırlanan Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu'na göre,Amerikalıların borcu, 2022'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,4 artarak 16,9 trilyon dolara ulaştı.

Hanehalkı borcunda 2021 yılının aynı dönemine göre artış 1 trilyon 323 milyar dolara ulaştı.

Mortgage borçları dönemsel 254 milyar dolar, yıllık yüzde 993 milyar dolar yükseldi ve 11,92 trilyon dolar oldu.

Amerikalı öğrencilerin kredi borçlarında da artış devam etti. Öğrenci kredi borcu bir önceki döneme göre 21 milyar dolar artışla 1,6 triloyn dolara yükseldi. Yıllık artış 19 milyar dolar oldu.

Kredi kartı borcu dönemsel 61 milyar dolar, yıllık 130 milyar dolar yukarı geldi ve 990 milyar dolar seviyesinde belirlendi.