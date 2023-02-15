Philadelphia Fed Başkanı Harker: Fed faiz artırımlarını henüz tamamlamadı

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, ABD Merkez Bankası'nın(Fed) enflasyonu düşürmek için faiz artırımlarını henüz tamamlamadığını, faizleri yüzde 5'in üzerine çıkarmak zorunda kalacağını, ancak zirvenin yakın olduğunu söyledi.

Philadelphia'daki bir etkinlikte konuşan Harker, "Bana göre, henüz işimiz bitmedi, ama muhtemelen yakınız," dedi.

Fed'in gösterge gecelik borç verme faiz oranı şu anda yüzde 4,50-4,75 aralığında bulunuyor.

Harker, politika faizinin yüzde 5'in üzerine çıkması gerekeceğini ancak bunun ne kadar aşılacağının gelen verilerle belirleneceğini yineledi.

Harker,"Yüzde 5'in ne kadar üzerinde? Bu büyük ölçüde ne gördüğümüze bağlı olacak." şeklinde konuştu.