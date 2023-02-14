Polonya ekonomisi 2022’nin son çeyreğinde yüzde 2,4 küçüldü

Polonya İstatistik Ofisi, ülkenin 2022 yılı son çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri yayımladı.

Buna göre, Polonya'da Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2 arttı.

Ülkede GSYH 2022'nin son çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre ise yüzde 2,4 azaldı.

Polonya Ekonomi Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, Avro Bölgesi'ndeki ekonomik yavaşlamanın Polonya endüstrisine yansıdığı belirtilerek, ülkenin 2023'te yüzde 1,4 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, enerji fiyatlarındaki artışın da şirketleri enerji verimliliğine yatırım yapmaya teşvik ettiğine dikkat çekildi.