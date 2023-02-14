İngiltere’de işsizlik Aralık 2022’de yüzde 3,7 seviyesini korudu

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamada, ülkede işsizlik oranının aralıkta yüzde 3,7 ile kasım ayındaki seviyesini koruduğu bildirildi.

Ülkede istihdam piyasasında kalifiye çalışan açığının bu yılın ocak ayı itibarıyla 76 bin azalarak toplam 1 milyon 134 bine gerilediği belirtilen açıklamada, İngiltere'de son 41 yılın en yüksek seviyelerinde seyreden enflasyon göz önüne alındığında Aralık 2022'de çalışanların gelirlerinin reel bazda yüzde 3,1 azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, "Zor zamanlarda işsizlik oranının rekor seviyelerde düşük olması, istihdam piyasasının direncine ilişkin cesaret verici bir işaret." ifadesi kullanıldı.

İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt, enflasyonu bu yılın ilk yarısında yarı yarıya düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, çalışanların gelirlerini artırmanın en iyi yolunun enflasyonun düşürülmesi olduğunu kaydetti.