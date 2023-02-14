BoE’nin faizi gelecek ay son kez artırması bekleniyor

Reuters tarafından yayınlanan anket, Britanya ekonomisinin bir resesyona girmekte olduğunun neredeyse kesin olduğuna işaret ederek, BoE'nin gelecek ay yapacağı Para Politikası Komitesi toplantısında faizi son kez artırmasının beklendiğini ortaya koydu.

9-13 Şubat tarihlerinde yapılan ankete göre, hali hazırda politika faizini 390 puan artırmış olan BoE, 23 Mart'ta yapacağı Para Politikası Komitesi toplantısında faizi 25 baz puan daha artırarak yüzde 4,25'e getirecek.

Ankete katılan 49 ekonomistin 38'i BoE'nin faizi 25 baz puan artış beklerken, 8 ekonomist faizin değiştirilmeyeceğini öngördü. Sadece 3 ekonomist 50 baz puan artırım beklediklerini ifade ettiler.

Ankette verilen tahminlerin medyanına bakıldığında Boe'in en azından Nisan 2024'e kadar faiz indirmesi beklenmiyor.