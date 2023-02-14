AB ekonomisi 2022’nin son çeyreğinde büyüme kaydetmedi

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2022 yılı son çeyrek büyüme oranlarına ilişkin öncü verileri güncelledi.

Buna göre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), geçen yılın dördüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2022'nin son çeyreğinde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 1,9 arttı.

AB'de ise mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2022'nin dördüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla sabit kalırken, önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1,8 arttı.

GSYH, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2 ve İtalya'da yüzde 0,1 azalırken, Fransa'da yüzde 0,1 ve İspanya'da yüzde 0,2 arttı.

Yıllık bazda ise GSYH, Fransa'da yüzde 0,5, Almanya'da yüzde 1,1, İtalya'da yüzde 1,7 ve İspanya'da yüzde 2,7 yükseliş kaydetti.