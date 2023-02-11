Apara Ekonomi SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler..
Giriş Tarihi: 11.2.2023 08:33

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler..

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından alınan önlemler kapsamında emeklilerin şubat ayı maaşlarının erken ödeneceğini açıkladı. Memur maaşları da yarın ödenecek.

Son dakika haberi...Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Yaşanan deprem felaketi nedeniyle 4A ve 4B kapsamındaki 2023/Şubat ödeme dönemi gelir/emekli aylıkları erken ödenecektir" açıklamasında bulundu.

MEMUR MAAŞLARI DA ERKENE ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ildeki memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı.

Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi.

Buna göre, memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretleri 11 Şubat Cumartesi günü ödenecek.

Memurlar, maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu.

ARKADAŞINA GÖNDER
SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler..
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz