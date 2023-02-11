SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları erken ödenecek! İşte tarihler..

MEMUR MAAŞLARI DA ERKENE ALINDI

Hazine ve Maliye Bakanlığı, depremden etkilenen 10 ildeki memur, sözleşmeli personel, kamu işçisinin şubat ayı maaşlarının erken ödenmesi için genelge yayınladı.

Maaş ödemelerinin hızlı bir şekilde yapılabilmesi için çalışma başlatıldı. Bakanlığın çalışmasında erken maaş ödeme kararı tüm Türkiye için genişletildi.

Buna göre, memur aylıkları ile kamudaki sözleşmeli personel ve işçi ücretleri 11 Şubat Cumartesi günü ödenecek.

Memurlar, maaşlarını normalde 15 Şubat'ta alıyordu.