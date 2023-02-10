Apara Ekonomi Putin: Rus ekonomisi yaptırımlara rağmen büyüyecek
Giriş Tarihi: 10.2.2023 09:26 Son Güncelleme: 10.2.2023 09:27

Putin: Rus ekonomisi yaptırımlara rağmen büyüyecek

Putin: Rus ekonomisi yaptırımlara rağmen büyüyecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Uluslararası kuruluşlar, bu yıl Rus ekonomisinin ılımlı şekilde büyümesinin beklendiğini bilmeliler" ifadelerini kullandı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rus ekonomisinin yaptırımların en kötü etkilerinin üstesinden geldiğini ve ekonominin bu yıl ılımlı bir büyüme göstermesinin beklendiğini bildirdi.

Putin, "Bizim için problemler yaratmak için uğraşanlar, ekonomideki tehditlerin ve belirli sektörlerdeki üretimin üstesinden ne kadar etkin şekilde geldiğimize şaşırdılar" dedi.

"Uluslararası kuruluşlar Rusya'nın sadece beklenen şoklar ile başa çıktığını değil, bu yıl Rus ekonomisinin ılımlı şekilde büyümesinin beklendiğini de bilmeliler" ifadelerini kullanan Putin, büyümeye yönelik spesifik bir tahminde bulunmadı.

Analistler ise 2022 yılında yüzde 2,5 daraldığı tahmin edilen Rus ekonomisinin 2023 yılında da yüzde 2 küçüleceğini öngörüyorlar.

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Putin: Rus ekonomisi yaptırımlara rağmen büyüyecek
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