Fed bankalar için 2023 yılı stres test senaryolarını yayınladı

Fed'den yapılan açıklamada, 2023 testinde 8 büyük banka için yeni bir "istikşafi piyasa şoku" yer alacağı belirtilirken, bu şokun bankaların sermaye zorunluluklarını etkilemeyeceğini, ancak dayanıklıklarını daha da detaylandıracağı, Fed'e gelecek yıllarda çoklu test senaryoları kullanması gerekip gerekmediğinde yardımcı olacağı vurgulandı.

2023 testinde, hem ticari hem de konut amaçlı emlak piyasamarında ve kurumsal borç piyasalarında risklerin arttığı ağır bir senaryoya yer verilecek. Bankalar ayrıca bir küresel piyasa yokuna karşı da test edilecekler.