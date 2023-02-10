Apara Ekonomi ECB üyesi Nagel: Kararlı para politikası adımı gerekli
Giriş Tarihi: 10.2.2023 09:11

ECB üyesi Nagel: Kararlı para politikası adımı gerekli

ECB üyesi Nagel: Kararlı para politikası adımı gerekli

Avrupa Merkez Bankası üyesi Joachim Nagel, Enflasyon bekleyişlerinin yüzde 2`nin üzerine yükselmesini engellemek için kararlı adım atılması gerektiğini ifade etti.

Avrupa Merkez Bankası üyesi ve Almanya Merkez Bankası Başkanı Joachim Nagel, ECB'nin enflasyon bekleyişlerinin yüzde 2 hedefinin çok üzerine çıkmasını engellemek için kararlı şekilde hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Bundesbank Başkanı açıklamasında, "Uzun vadeli enflasyon bekleyişlerinin kontrolden çıkmaları riskini azaltmak için kararlı para politikası adımı gerekli" dedi.

Ekonomistlere göre Euro Bölgesi enflasyonu için 2025 beklentisi yüzde 2 seviyesinden veya hemen üzerinde, ancak ECB yaptığı açıklamalarda enflasyon bekleyişlerinin daha fazla yükselip yükselmeyeceğini izleyeceğini belirtti.

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ECB üyesi Nagel: Kararlı para politikası adımı gerekli
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