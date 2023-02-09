Apara Ekonomi Yellen: Enflasyon hala yüksek ancak cesaret verici işaretler var
Giriş Tarihi: 9.2.2023 10:14

Yellen: Enflasyon hala yüksek ancak cesaret verici işaretler var

Yellen: Enflasyon hala yüksek ancak cesaret verici işaretler var

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, enflasyonun yüksek seyretmeye devam ettiğini, ancak arz-talep dengesizliğinin pek çok sektörde hafiflediğine dair cesaret verici işaretler olduğunu söyledi.

"Geçtiğimiz 2 yılda, tedarik zinciri baskılarını hafifletmek konusunda başarılı şekilde çalıştık" diye konuşan ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, konteyner terminalleri için destekler sağlandığını, çok sayıda limanın 7/24 hizmet verir hale getirildiğini vurguladı.

Konuşmasında Fed'in yüksek enflasyonu azaltmak için faiz artırım kampanyasında daha ılımlı bir hıza geçtiğine de işaret eden Yellen, "Faiz oranlarının daha yukarı, ancak daha yavaş şekilde gitmesi gerektiğini doğru. Faizlerin artmasının ülkeye ve federal bütçeye maliyetleri olduğu doğru. Biz geleceği yönelik projeksiyonlarımızda faiz oranlarının daha rormal seviyelere geri geleceğini öngörüyoruz" diye konuştu.

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Yellen: Enflasyon hala yüksek ancak cesaret verici işaretler var
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