Kashkari: Piyasalar enflasyonun hızla düşeceğine Fed’den daha fazla güveniyorlar

Boston Ekonomi Kulübü'nde yaptığı konuşmada, "Umarım piyasalar haklı çıkar" ifadelerini kullanan Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, Fed'in görevinin enflasyonun düşeceğinden emin olmak olduğunu ve bunun gerçekleşmesi için mevkidaşlarının çoğunun faizlerin yüzde 5'in üzerine gitmesi, belki daha yukarı çıkması ve uzun süre oralarda kalmaları gerektiğine inandıklarını vurguladı.

Konuşmasında, Fed'in şu ana kadar yaptığı faiz artırımlarının iş gücü piyasası üzerinde büyük bir etki yaptığına dair çok fazla bir kanıt olmadığına da işaret eden Kashkari, ücretlerde büyümenin şu anda yüzde 2 enflasyon hedefinin desteklenmesi için çok yüksek olduğunu belirtti.