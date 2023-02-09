JPMorgan Chase CEO’su Dimon: Enflasyona karşı zafer ilan etmek için çok erken

ABD'nin en büyük bankası JPMorgan Chase'in CEO'su Jamie Dimon, enflasyona karşı zafer ilan etmek için çok erken olduğunu söyledi. Dimon, fiyatların yüksek kalmaya devam etmeleri halinde Fed'in faizleri yüzde 5'in üzerine çıkarabileceğini söyledi.

"İnsanlar sadece bir aylık veri iyi görünüyor diye enflasyon konusunda zafer ilan etmeden önce derin bir nefes almalılar" diye konuşan Dimon, "Fed'in faizleri yüzde 5'e götürmesi ve bir süre orada bekletmesi oldukça makul. Enflasyon yüzde 4 veya yüzde 3,5 seviyelerine doğru geldi ve orada aldı. Faizleri yüzde 5'in üzerine çıkarabilirsiniz, bu kısa ve uzun vadeli faizleri etkileyebilir" dedi.

Dimon ayrıca, ABD'de borçlanma tavanının yükseltilmemesi halinde ABD'nin temerrüde düşmesinin bir felaket yaratabileceği uyasını tekrarladı ve "Temerrüde düşümeyiz. Bu Amerika'da kalıcı hasara neden olabilir ve geleceğimizi yok edebilir" dedi.