Fed üyesi Williams: Faizler konusunda daha yapılması gereken iş var

Faizin tepe yapması gereken seviyenin yüzde 5,25 olduğu yönündeki beklentisinin hala "makul" olduğunu belirten Williams, 25 baz puanlık artırımların Fed'e daha fazla esneklik verdiğini ve şu an iç in en iyi seçenek olduğunu da vurguladı.

Fed'in şu anda faizde tepe noktaya yakın olduğuna işaret eden Williams, "Fed şu anda daha küçük faiz artırım adımları atmayı göze alabilir" dedi.

Williams ayrıca, daha pozitif bir küresel büyümenin işaretlerini gördüklerini ve ABD iş gücü piyasasının hala çok güçlü olduğunu da belirtti.