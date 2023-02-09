Apara Ekonomi ABD'nin bütçe açığı hızla genişliyor
Giriş Tarihi: 9.2.2023 08:45

ABD'nin bütçe açığı hızla genişliyor

ABD’nin bütçe açığı hızla genişliyor

Congressional Budget Office (CBO)`ye göre, ABD Hazine`sinin nakiti öngörülenden daha erken tükenebililir.

Congressional Budget Office (CBO) ABD'de federal bütçe açığının hızla genişlemekte olduğunu bildirdi.

CBO'nun yaptığı son tahminler, borçlanma tavanı artırılmaz ise ABD Hazine'sinin nakitinin öngörülenden daha erken tükenebileceğine işaret ediyor.

1 Ekim 2022'de başlayan mali yılın ilk 4 ayında bütçe açığının 459 milyar dolara ulaştığını tahmin eden CBO, geçen yılın aynı dönemine göre 200 milyar dolarlık artış olduğuna işaret etti.

Aralık'a kadarki 3 ayda bütçe açığı geçen yıla göre yüzde 12 artarak 421 milyar dolar olmuştu.

CBO açıklamasında, bazı ödemeler kaydırılmasını sağlayan takvim etkisi olmasaydı 4 aylık federal bütçe açığının 522 milyar dolara seviyesinde gerçekleşmiş olacağını da vurguladı.

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ABD'nin bütçe açığı hızla genişliyor
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