ABD’de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin üzerinde arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 4 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 13 bin kişi artışla 196 bine çıktı. Piyasa beklentilerinin üstünde yükseliş kaydeden işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 190 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 183 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 500 kişi azalarak 189 bin 250'ye geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 28 Ocak ile biten haftada 38 bin kişi artarak 1 milyon 688 bine çıktı.