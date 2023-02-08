Zoom’dan işten çıkarma planı

Çalışanların uzaktan online toplantılar yapmasına imkan veren uygulaması ile pandemi döneminin yıldızı olan Zoom, 1300 çalışanını işten çıkarmayı planladığını duyurdu.
CEO Eric Yuan çalışanlara gönderdiği mesajda, iş gücünün yaklaşık yüzde 15'inin işten çıkarılacağını belirtti. Yuan, yaklaşık 1300 kişinin işten çıkarılacak olmasına neden olarak, dünyanın pandemi sonrası yaşama geçişini, küresel ekonomideki belirsizliği gösterdi.
Zoom, pandemi döneminde çalışan sayısını 3 katına çıkarmıştı.
Atlanda merkezli siber güvenlik şirketi Securework de SEC'e yaptığı bildirimde, iş gücünün yüzde 9'unu oluşturan 225 kişiyi işten çıkarmayı planladığını belirtti.