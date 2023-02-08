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Giriş Tarihi: 8.2.2023 10:35

RBI faiz oranlarını 25 baz puan artırdı

RBI faiz oranlarını 25 baz puan artırdı

Hindistan Merkez Bankası(RBI), piyasa beklentileri doğrultusunda faiz artırım sürecine devam ediyor.

Hindistan Merkez Bankası(RBI)'dan yapılan açıklamaya göre, repo faiz oranı 25 baz puan artırılarak yüzde 6,25'ten yüzde 6,50'ye çıkarıldı. Analistlerin beklentisi de faizde 25 baz puan artış yapılacağı yönünde oluşmuştu.

RBI, yaklaşık iki yıl yüzde 4,00 seviyesinde tuttuğu gösterge repo faizini geçenu yılın Mayıs ayında artırmaya başladı. Böylece son 6 toplantıda toplam 250 baz puan artırım yapıldı.

Faiz kararı 4'e karşı 6 oyla alındı.

Hindistan'da tüketici fiyatları yüzde 5,72 seviyesinde bulunuyor.

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RBI faiz oranlarını 25 baz puan artırdı
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