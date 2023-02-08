Bakan Nebati: AFAD’a yapılan yardımların tamamı vergiden düşecek

Bununla birlikte psikolojik destek için 22 uzman ekip sahada görev yapmaktadır. Şu ana kadar şehrimizde 4 bin 727 binamızda hasar tespit çalışmaları yapılmıştır. Diğer hasar tespit çalışmaları devam etmektedir. Bu zorlu günde taziye ve destek mesajlarını paylaşan ülkelere de teşekkürlerimi sunuyorum.

Depremin bölgesindeki depremlere ilaveten Bakanlık olarak bizler de depremden etkilenen bölgelerde birçok tedbir almaktayız. Bakanlığımız sürekli iletişim halinde olup, kurumların acil nakit ihtiyaçlarını sağlamaktadır. İlaç, serum, aşı ve medikal ürünlerle iş makinelerini bölgeye en kısa zamanda ulaştırıyoruz. Deprem sonrasında bölgede yaşayan ve ödeme güçlüğü yaşayan vatandaşlarımızın borçlarının ertelenmesine yönelik kararlar aldık.