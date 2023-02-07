Rusya’ya gelen turist sayısı 2022’de yüzde 30 azaldı

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, ülkeye 2022'de gelen turist sayısında önemli oranda düşüş yaşandığı belirtildi.

Geçen yıl Rusya'ya gelen turist sayısının 2021'e kıyasla yüzde 30 azalarak 200 bine gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, Kovid-19 salgını öncesi dönemde, 2019'a kıyasla ise 25 kattan fazla azaldığı kaydedildi.

Açıklamada, geçen yıl Rusya'ya en fazla Almanya'dan turist geldiğinin belirtildiği açıklamada, Türkiye'nin ise 22 bin 600 kişiyle Rusya'ya en fazla turist gönderen ikinci ülke konumunda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna savaşı nedeniyle Avrupa Birliği ülkeleri hava sahasını Rus hava yolu şirketlerine kapatırken, Rusya da Avrupalı şirketlere yönelik benzer bir adım atmıştı.