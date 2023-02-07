Minneapolis Fed Başkanı Kashkari: Faizin yüzde 5,4’e ulaşacağı görüşüm değişmedi

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari, yüksek enflasyonu kontrol altına almak için faiz oranının çıkarılması gereken nihai noktaya ilişkin görüşünün, Ocak ayı tarım dışı istihdam raporu ile değişmediğini söyledi.

Tarım dışı istihdam verisinin kendisini şaşırttığını belirten Kashkari, ancak faizin yüzde 5,4'e kadar yükseltilmesi gerektiği görüşünü devam ettirdiğini vurguladı.

CNBC'ye konuşan Kashkari, "İstihdam verisinin hepimizi şaşırttığını düşünüyorum. Ancak hiç kimse tek bir rapora bakarak aşırı tepki vermemeli. Bununla birlikte ekonominin hizmetler sektörü hala çok güçlü. Bizim şu anda dikkatmizi vermemiz gereken yerin burası olduğunu düşünüyorum. Şu anda faizde tepe noktası için beklentim hala yüzde 5,4 civarı" dedi.