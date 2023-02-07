Apara Ekonomi Atlanta Fed Başkanı Bostic: Fed faizi 50 baz puan daha artırmayı değerlendirebilir
Giriş Tarihi: 7.2.2023 09:20

Atlanta Fed Başkanı Bostic: Fed faizi 50 baz puan daha artırmayı değerlendirebilir

Atlanta Fed Başkanı Bostic: Fed faizi 50 baz puan daha artırmayı değerlendirebilir

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, Fed`in borçlanma maliyetlerini önceden öngörülenden daha yukarı çıkarmasının gerekebileceğini söyledi.

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, beklenmedik şekilde güçlü gelen Ocak ayı istihdam kazanımları dikkate alındığında Fed'in borçlanma maliyetlerini önceden öngörülenden daha yukarı çıkarmasının gerekebileceğini söyledi.

Bostic, "Ocak ayı istihdam verisinin bir anomali olduğu kanıtlanan kadar, faiz oranlarının şu anda öngördüğümüzden daha yukarı çıkarılmasını bekliyorum" diye konuştu.

Fed'in faizi 50 baz puan daha artırmayı değerlendirebileceğini belirten Bostic, bunun kendisinin temel senaryosu olmadığını da vurguladı.

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Atlanta Fed Başkanı Bostic: Fed faizi 50 baz puan daha artırmayı değerlendirebilir
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