Apara Ekonomi IEA Başkanı Birol: Rusya'nın ihracat geliri Ocak'ta 8 milyar dolar azaldı
Giriş Tarihi: 6.2.2023 08:47

IEA Başkanı Birol: Rusya'nın ihracat geliri Ocak'ta 8 milyar dolar azaldı

IEA Başkanı Birol: Rusya’nın ihracat geliri Ocak’ta 8 milyar dolar azaldı

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, fiyat sınırlamaları Rusya`nın ihracat gelirini Ocak`ta 8 milyar dolar azalttığnı ifade etti.

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, Moskova'nın petrol ve gaz ihracat gelirlerinin Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre büyük bir darbe aldığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Birol, uygulanan fiyat sınırlamalarının etkisiyle Rusya'nın petrol ve gaz ihracat gelirlerinin Ocak ayında yıllık bazda yüzde 30, 8 milyar dolar civarında azaldığını öngördüklerini vurguladı.

Konuşmasında, bu yıl Çin'den kaynaklı olarak küresel petrol talesinde artış olacağını öngördüklerini de belirten Birol, OPEC+'nın üretim politikalarını gözden geçirmesinin gerekebilceğini savundu.

Birol, "Bu yıl Çin ekonomisi toparlanıyor ve bu talep üzerinde baskı yaratıyor" diye konuştu.

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IEA Başkanı Birol: Rusya'nın ihracat geliri Ocak'ta 8 milyar dolar azaldı
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