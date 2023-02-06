Gelişmekte olan piyasa hisse senetleri için hedefler güncellendi

Goldman Sachs, Çin ekonomisinin yeniden açılmasının büyüme tahminlerinin yukarı yönlü revize edilmesine yol açtığına ve gelişmekte olan piyasa hisse senetlerinin yıla güçlü bir başlangıç yaptıklarına işaret ederek gelişmekte olan piyasa hisse senetleri için tahminlerini güncelledi.

MSCI Gelişmekte olan Piyasalar Endeksi için gelecek 12 aya yönelik hedefini 1075 puandan 1150 puana çıkaran Goldman Sachs, en yüksek getiri potansiyelini yüzde 11 ile Asya sunarken, Latin Amerika'nın getiri potansiyelinin yüzde 4 olduğunu savundu.

Güney Kore Kospi için 12 aylık hedefini 2800 puan, yüzde 15 getiri olarak ortaya koyan Goldman Sachs, Tayvan TWSE'nin yüzde 6 artışa 16200 puan ve Tayland SET'in yüzde 8 yükselişle 1800 puana çıkacağını tahmin etti.

Filipinler PCOMP endeksinin gelecek 12 ayda yüzde 9 artışla 7400 puan olacağını tahmin eden Goldman Sachs, Borsa İstanbul XU100 için ise 12 aylık hedefini yüzde 18 artışla 5850 puan olarak ortaya koydu.

Hong Kong'da işlem gören Çin hisse senetleri endeksi için 12 aylık hedefini yüzde 16 artışla 8625 puan olarak ifade eden Goldman Sachs, Çin hariç tutulduğunda gelişmekte olan piyasa endekslerinin gelişmiş piyasaların üzerinde performans gösteremeyeceklerini de öngördü.

Goldman Sachs, S&P 500'ün yüzde 2 düşüşle ile 4000 puan olacağını öngörürken Avrupa'da Stoxx 600'ün yüzde 3 artışla 465 puan Japonya TOPIX'ın yüzde 11 artışla 2200 olacağını tahmin etti.