Faiz artırımları ABD’de işten çıkarmaları artırdı

2022 YILI EKİM AYINDAN BU YANA EN YÜKSEK İŞTEN ÇIKARMA

Challenger, Gray & Christmas tarafından yapılan açıklamaya göre, işten çıkarmalar Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 135,8 artışla 102 bin 943 oldu. Bir önceki ay işten çıkarmalar 43 bin 651 seviyesinde bulunuyordu. Böylece 2020 yılı Ekim ayından bu yana en yüksek rakam görüldü.

İşten çıkarmalar geçen yılın Ocak ayında görülen 19 bin 54'e göre yüzde 440,0 arttı. Teknoloji sektörü, Ocak ayında açıklanan tüm kesintilerin yüzde 41'i olan 41 bin 829 ile en fazla işten çıkarmayı açıkladı.

Challenger, Gray & Christmas Kıdemli Başkan Yardımcısı Andrew Challenger, "Artık pandemi yıllarının işe alma çılgınlığının diğer tarafındayız. Şirketler ekonomik yavaşlamaya, işçileri çıkarmaya ve işe alımları yavaşlatmaya hazırlanıyor." diye konuştu.

İşten çıkarmalar 2020 yılı Nisan ayında 671 bin 129 ile verilerin tutulmaya başlandığı 1993 yılı Ocak ayından bu yana en yüksek seviyesini görmüştü.