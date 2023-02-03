Çin’de hizmet sektörü PMI 5 aydır ilk kez büyümeye işaret etti

Caixin/S&P Global tarafından hazırlanan hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) 4 aylık daralmanın ardından Ocak ayında Aralık ayındaki 48,0 puandan 52,9 puana yükselerek büyümeye işaret etti.

Çin ekonomisinin yeniden açılması hizmet ihracatını da büyüttü. Yeni ihracat siparişleri alt endeksi Aralık ayındaki daralmanın ardından Ocak ayında büyüme bölgesine geçti.

Caixin Insight Group kıdemli ekonomisti Wang Zhe yaptığı değerlendirmede, "COVID vakalarının en son dalgasının vurduğu darbenin ardından, ekonomiye yönelik çalışmanın birincil odağı ekonomik toparlanmayı hızlandırmak ve üretim ile sosyal düzende normalleşmeyi desteklemek olmalı" dedi.