BoE Başkanı Bailey’den faiz açıklaması

"İşimiz tamamladık, hepsi bu demiyoruz, çünkü bize göre dünya çok belirsiz" diye konuşan İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, Para Politikası Komitesi toplantısı sonrası yapılan açıklamadan, daha yüksek faiz oranına ihtiyaç olduğu yönündeki ifadelerin çıkarılmasının faizlerin sabit kalacağı anlamına gelmediğini söyledi. Bailey, "Ana projeksiyonumuzda enflasyonda cesaret verici bir aşağı yönlü patika var. Ancak büyük bir risk de var" dedi.

Bailey, gelecekte yapılacak herhangi bir faiz artırımının son toplantıda yapılan 50 baz puandan daha küçük adım olacağını garantisi bulunmadığını da vurguladı.

Bailey, "Bir sonraki faiz artırımının daha küçük bir adım olacağını kesin bir şekilde söyleyemem. Çok belirsiz bir pozisyondayız" diye konuştu.