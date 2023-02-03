Apara Ekonomi Avrasya Ekonomik Birliğinde ortak para biriminin oluşturulması söz konusu değil
Giriş Tarihi: 3.2.2023 16:36

Avrasya Ekonomik Birliğinde ortak para biriminin oluşturulması söz konusu değil

Avrasya Ekonomik Birliğinde ortak para biriminin oluşturulması söz konusu değil

Avrasya Ekonomik Birliğinin (AEB) Ekonomik ve Maliye Politikalarından Sorumlu Bakanı Bakıtcan Sagintayev, AEB çerçevesinde ortak para biriminin oluşturulmasının söz konusu olmadığını belirtti.

Avrasya Ekonomik Birliğinin Ekonomik ve Maliye Politikalarından Sorumlu Bakanı Bakıtcan Sagintayev, Kazakistan'ın Almatı şehrinde düzenlenen Avrasya Ekonomik Birliği Hükümetlerarası Konseyinin genişletilmiş toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.

AEB üyesi ülkeler arasında 2025'e kadar ortak finans piyasası oluşturulmasının hedeflendiğini kaydeden Sagintayev, bunun Birlik çerçevesinde ortak para biriminin uygulanacağı anlamına gelmediğini belirtti.

Sagintayev, "Tüm temel anlaşmalarımızda bundan (ortak para birimi) bahsedilmiyor. Ortak finans piyasası bankacılık, borsa ve sigortacılık sektörlerinde yeknesak kuralların oluşturulmasını kapsıyor" diye konuştu.

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Avrasya Ekonomik Birliğinde ortak para biriminin oluşturulması söz konusu değil
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