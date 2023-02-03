Asakawa: Yüksek faizler ABD ve Avrupa’da hala resesyona neden olabilir

Asya Kalkınma Bankası (ADB) Başkanı Masatsugu Asakawa, yüksek faiz oranlarının hala ABD ve Avrupa'da bir resesyona neden olabileceğini söyledi. İsmi BOJ başkanlığı için de geçen Asakawa, ABD ve Avrupa'da resesyonun Asya için bu yılın bir risk senaryosu olduğunu da vurguladı.

Asakawa, "Temel senaryo bir yumuşak iniş, ancak bir resesyona girilmesi riski sıfır değil" diye konuştu.

Bu yıl için en önemli riskler olarak Çin'in yapısal sorunlarını ve Ukrayna'da devam eden savaşı gösteren Asakawa, Çin'in tüketim tabanlı bir ekonomiye doğru dönüşüm çabası içinde olduğunu ve iç talep ile yönlenen bir ekonomi olmak için sosyal güvenliğe büyük yatırım yapması gerektiğini de vurguladı.