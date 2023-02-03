Apple mali yılının ilk çeyrek satışları beklentileri yakalayamadı

Apple'ın Ekim-Aralık döneminde satışları 2021'in aynı dönemine göre yüzde 5 civarında düştü. Bu, 2019'dan bu yana görülen yıllık bazdaki ilk düşüş oldu.

Apple CEO'su Tim Cook, mali sonuçları olumsuz etkileyen faktörler olarak güçlü ABD dolarını, Çin'de iPhone 14 ve iPhone 14 Pro Max üretimini etkileyen sorunları ve genel makroekonomik ortamı işaret etti.

Mali yılın ilk çeyreğinde ciro yüzde 5,49 azalarak 121,10 milyar dolar olan beklentilerin altında 117,15 milyar dolar oldu.

İphone satışlarından ciro yüzde 8,17 azalarak 65,78 milyar dolar ile 62,29 milyar dolar olan beklentinin çok altında kaldı.

Mac cirosu yüzde 28,66 düşerek 7,74 milyar dolar olurken, iPad cirosu yüzde 29,66 artarak 9,4 milyar dolara çıktı.

İlk çeyrekte hisse başına kar yüzde 10,9 düşüş ile 1,94 dolar olan beklentinin alytında 1,88 dolar olarak gerçekleşti.