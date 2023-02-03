Alphabet hem kar hem ciro hedeflerini kaçırdı

Google arama motorunun sahibi Alphabet, mali yılının dördüncü çeyreğinde hem ciro hem de kar hedeflerini kaçırdı.

Dördüncü çeyrekte ciro, 76,53 milyar dolar olan beklentisinin altında 76,05 milyar dolar olarak gerçekleşirken, hisse başına kar 1,18 dolar olan beklentinin altında kalarak 1,05 dolar oldu.

Google bulut hizmetlerinden ciro 7,32 milyar dolar, YouTube reklam gelirleri 7,96 milyar dolar ve trafik satın alma bedelleri 12,93 milyar dolar oldu.

Şirket ayrıca, Ocak ayında açıkladığı 12 bin kişilik işten çıkarma planının 2023 ilk çeyrekte 1,9-2,3 milyar dolar arasında maliyet yaratacağını da belirtti.