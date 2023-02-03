ABD’de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de para politikası patikası açısından kritik önemdeki tarım dışı istihdam ve ücret artışları belli oldu.

ABD ekonomisinde Ocak ayında tarım dışı istihdam 517 bin arttı.

Bloomberg anketine göre ABD'nin 188 bin net tarım dışı istihdam yarattığı tahmin ediliyordu.

Aralık ayında 223 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam artışı 260 bine revize edildi.

Enflasyon görünümü açısından kritik önemdeki ortalama saatlik kazançlar ise beklentilere paralel geldi. Verilere göre Ocak ayında ortalama saatlik kazançlar bir önceki aya göre yüzde 0,3 arttı. Yıllık bazda artış ise yüzde 4,4 oldu. Ortalama saatlik kazançlarda yıllık artış beklentisi yüzde 4,3 olmuştu.

Ocak ayında ülkede işsizlik oranı yüzde 3,4 ile yüzde 3,6'lık beklentinin altında kaldı.