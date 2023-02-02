Yabancılar 22,9 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 27 Ocak haftasında net 22,9 milyon dolarlık hisse senedi alırken, 500 bin dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 12,8 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 20 Ocak itibarıyla 27 milyar 514,9 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 27 Ocak'ta 26 milyar 111,3 milyon dolara indi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 1 milyar 277,7 milyon dolardan 1 milyar 256,2 milyon dolara, ŞBS stokları da 90,1 milyon dolardan 77,2 milyon dolara geriledi.