İspanya’da 2022’de 71,6 milyon turist geldi

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsünün (INE) turist girişini kontrol eden "Frontur" ve turist harcamalarını kaydeden "Egatur"un raporlarını temel alarak hazırladığı 2022 sonu bülteninde, ülkeye gelen turist sayısının 71,6 milyon olduğu belirtildi.

Kovid-19 öncesi rekorların kırıldığı turizm verilerine yaklaşmaya başlayan İspanya'nın, 2019'a kıyasla geçen yıl turist sayısında yüzde 14,3'lük düşüş yaşandığı kaydedildi.

Turizmden elde edilen gelir ise 2019'a göre yüzde 5,3 düşüşle 2022'de 87 milyar 61 milyon avro olarak duyuruldu.

Turist harcamalarının 2021'e göre yüzde 17,8 oranında arttığı ve günlük ortalama 162 avroya çıktığı, İspanya'da ortalama kalış süresinin 8,2'den 7,5 güne gerilemesine rağmen turist başına ortalama harcamanın 1217 olduğu bildirildi.

İspanya'ya gelen turistlerde 15,1 milyon ile İngilizlerin ilk sırada olduğu, bunu Fransızlar (10,1 milyon) ve Almanların (9,76 milyon) izlediği ifade edildi.