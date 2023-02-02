Federal borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunda sonuç alınamadı

ABD Başkanı Joe Biden ile Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy arasında federal borçlanma tavanının yükseltilmesi konusunda yapılan ilk görüşmede sonuç alınamadı.

Tarafların nasıl birlikte çalışabileceklerini ilk testi olan görüşmenin ardından Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Başkan Biden'in McCarthy'ye Cumhuriyetçiler ile birlikte çalışmaya istekli olduğunu söylediği belirtildi.

McCarthy de açıklamasında, Başkan Biden ile ortak bir zemin bulabileceklerine inandığını belirterek, "Başkan ile iyi bir ilk toplantı yaptık. Günün sonunda, ortak bir zemin bulabileceğimizi düşünüyorum" dedi.