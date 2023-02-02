BOJ Başkan Yardımcısı Wakatabe: Ultra gevşek para politikasına bağlılığımızda değişiklik yok

Wakatabe yaptığı konuşmada, "BOJ para politikasını yüzde 2 enflasyon hedefini, ücretlerde artışlarla birlikte başarma amacına paralel olarak yönetmeye devam edecek" dedi.

Konuşmasında, küresel ekonominin geciçi olarak yavaşlayacağını, ancak enflasyonist baskılar hafifledikçe toparlanma yaşanmasının muhtemel olduğunu anlatan Wakatebe, Japon ekonomisinin büyük olasılıkla toparlanma devam edeceğini vurguladı.

BOJ'un parasal gevşemesinin ekonominin desteklenmisinde net bir şekilde etkili olduğunu da anlatan Wakatabe, "Uzun vadeli ekonomik büyümeyi artırma çabaları, ekonomide istikrarı sağlama adımlyarı ile çelişmiyor" diye konuştu.