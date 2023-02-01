Konut piyasalarında endişe

Bu hafta ABD'de açıklanan veriler konut sektöründe daralmanın beşinci aya taşındığını ortaya koyarken Çin'de konut satışları düştü, Avustralya ve Yeni Zelanda'da da konut fiyatları geriledi.

Konut değerlerindeki düşüş, Tüketici Güvenini olumsuz etkileme ve yatırımları baltalama riskini taşıyor.

ABD'de geçen yıl mortgage faizlerinde yaşanan artış, konut piyasasında bir soğuma yaratarak, önceden sahip olunan evlerin satışlarında on yıldan uzun bir sürenin en yüksek yıllık düşüşüne yol açtı.

FİYATLARDA DÜŞÜŞ TAHMİN EDİLİYOR

China Real Estate Information Corp.'un Salı günü gösterdiği ön verilere göre, Çin'de yeni konut satışları Ocak ayında bir önceki yıla göre yüzde 32,5 düşüş kaydetti. Yetkililer, son aylarda nakit sıkıntısı çeken inşaat şirketlerine finansmanı kolaylaştırmak için adımlar atmış, sektörü desteklemeye çalışmıştı.

Yeni Zelanda'da ekonomistler konut fiyatlarının daha da düşeceğini ve 2024'ün başlarında, 2021 sonundaki zirvesinin en az yüzde 20 altında olacağını tahmin ediyorlar.