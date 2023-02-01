Güney Kore tarihinin en kötü ticaret açığını verdi

Gümrük dairesinden alınan resmi verilere göre, Güney Kore 2022 için 47,5 milyar dolarlık bir ticaret açığı kaydetti.

Bu rakam ajansın 1956'da veri toplamaya başlamasından bu yana en kötü ticaret açığı ve 1996'daki 20,6 milyar dolarlık ticaret açığının çok üzerinde.

Ocak ayı ihracatı yüzde 16,6 düşüşle 46.3 milyar dolar oldu. Ekonomistler yüzde 11,3'lük düşüş bekliyordu. İthalat ise yüzde 2.6 düşerek 59 milyar dolar olarak gerçekleşti. Beklentiler yüzde 3,6'lık olacağı yönündeydi.

Raporun ardından Kore wonu ABD doları karşısında 1.232,24'ten işlem gördü.

Güney Kore Ekonomi ve Maliye Bakanı Choo Kyung-ho, "Çin'in yeniden açılması ve çevre ekonomilerden gelen beklenmedik büyüme sayesinde dünya ekonomisinin beklendiği kadar zor bir durumla karşı karşıya kalmayacağına dair bazı beklentiler var" dedi.