Çin’in imalat sektörü üzerindeki baskı Ocak ayında hafifledi

Çin'de Caixin Global tarafından hazırlanan imalat PMI, COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin Çin'in imalat sektörü üzerindeki baskıyı Ocak ayında hafiflettiğini ortaya koydu.

DAHA YAVAŞ DÜŞTÜ

Ocak ayında imalat aktivitesi daha yavaş bir şekilde düştü.

Caixin/S&P Global imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Ocak ayında Aralık ayında 49,0 puandan 49,2 puana toparlandı. Yaşanan toparlanmaya rağmen imalat PMI 6 aydır 50 olan başa baş seviyesinhin altında kalarak daralmaya işaret ediyor.

Caixin yaqtığı değerlendirmede, Ocak ayında imalat PMI'da sağlanan göreceli iyileşmenin kısmen üretim hacimlerinde daha yavaş düşüşten kaynaklandığını, üretimde düşüşün son 5 ayda yaşananların en yumuşağı olduğunu vurguladı. Ancak şirketler talep şartlarının göreceli olarak bastırılmış olmaya devam ettiğini belirttiler.